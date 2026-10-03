Как выглядели бы черепа мультяшных персонажей?

Наука может все: восстановить внешность древнего человека по черепу или, напротив, глядя на нашего современника, с точностью воспроизвести форму его черепа.
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