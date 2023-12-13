Старая школа: уроки реальной жизни за 60 лет в боевых искусствах

Обучение настоящему боевому искусству требует и развивает настойчивость и боевой дух. Вы наслаждаетесь преимуществами от этого не только на татами, но и в повседневной жизни – именно поэтому эти искусства остаются такими популярными спустя столетия или даже тысячелетия после того, как они были разработаны для реального боя.