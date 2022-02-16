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Сельхозлеса хотят вернуть государству

Сельхозлеса хотят вернуть государству

У регионов и фермеров хотят забрать управление лесами и передать его государству. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предупреждают: десятки миллионов гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой, поскольку не относятся к лесному фонду.

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