Сельхозлеса хотят вернуть государству

У регионов и фермеров хотят забрать управление лесами и передать его государству. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предупреждают: десятки миллионов гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой, поскольку не относятся к лесному фонду.
У регионов и фермеров хотят забрать управление лесами и передать его государству. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предупреждают: десятки миллионов гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой, поскольку не относятся к лесному фонду.
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