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Сергей Потёмкин возглавил комитет по законодательству Орловского облсовета

Сергей Потёмкин возглавил комитет по законодательству Орловского облсовета

Заместителем председателя Орловского облсовета избран Сергей Потёмкин (младший).  В эти минуты, 9 октября, на сессии облсовета идёт избрание заместителей председателя регионального парламента и руководителей комитетов.

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