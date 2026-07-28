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Царьград

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Telegraph сообщает: война с Ираном приведёт к трате $311 млрд

Telegraph сообщает: война с Ираном приведёт к трате $311 млрд

Конфликт с Ираном к 24 июля обошёлся США в $151,3 млрд, сообщает The Telegraph. Пентагон оценил прямые расходы в $37,5 млрд, но эксперты прогнозируют, что к концу года общие затраты достигнут $311,3 млрд.

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