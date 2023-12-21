Лохотрон онлайн

По следам строителей финансовой пирамиды МММ начала 90-х идут современные мошенники. Только, в отличие от незабвенного Лени Голубкова, обещавшего шубу жене, эти призывают граждан инвестировать в «перспективные проекты».
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