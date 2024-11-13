В США оценили возможность Вашингтона диктовать Москве условия по Украине

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom высмеял заявления о том, что у будущей администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа будет возможность диктовать России какие-либо условия по урегулированию конфликта на Украине.
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