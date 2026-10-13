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Ваниль, кофе и шоколад: какие ароматы выбирать осенью 2026 года

Ваниль, кофе и шоколад: какие ароматы выбирать осенью 2026 года

Осенью парфюмерия становится теплее, насыщеннее и чувственнее. На смену прозрачным цитрусовым композициям приходят сливочная ваниль, горький шоколад, обжаренный кофе, орехи и пряности.

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