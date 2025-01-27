Храпунова: мошенники отправляют пользователям Telegram фишинговые ссылки

Злоумышленники представляются работниками службы поддержки Мошенники якобы от сервиса поддержки отправляют в «секретный чат» пользователям Telegram сообщения, которые содержат фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к аккаунтам жертв, сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт.
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