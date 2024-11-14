Инвесторы возвращаются к покупкам облигаций федерального займа

Индекс RGBI остается вблизи отметки 100 пунктов. Вчерашние данные по недельной инфляции вышли не слишком оптимистичные – по нашим оценкам в годовом выражении рост цен несколько ускорился – до 8,6% (по среднедневным значениям) с 8,5% по итогам сентября.
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