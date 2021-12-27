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Экс-тренер «Рейнджерс» Куинн возглавил сборную США на ОИ-2022. Ванбисбрук стал генменеджером

Дэвид Куинн назначен на пост главного тренера сборной США, которая выступит на Олимпиаде-2022. Генеральным менеджером национальной команды стал Джон Ванбисбрук.

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