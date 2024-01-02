Экономисты дали тревожный прогноз на 2024 год

Начало января – традиционная пора социально-экономических прогнозов. Чего ждать среднестатистическому россиянину от 2024 года, что будет происходить с его доходами, как на них отразятся потребительские цены и валютный курс? Как в целом будет чувствовать себя отечественная экономика, продолжится ли ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)