Романов сыграл 31:39 против «Тампы» – личный рекорд в НХЛ в рамках регулярок. «Айлендерс» остались с 5 защитниками после травмы Мэйфилда

Защитник «Айлендерс» принял участие в матче с «Лайтнинг» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. 25-летний россиянин (31 минута 39 секунд на льду, 4:00 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 1».
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