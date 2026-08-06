"Это бред". Египтолог развеяла мифы о пирамидах

Откуда египтяне брали столько камня для строительства пирамид? Как им удалось возвести эти сооружения без современных технологий? И есть ли доля правды в конспирологических теориях, окружающих пирамиды? На эти и другие вопросы ответила египтолог, профессор Лаурель Бесток.