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МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ

МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ

Польша готова высылать украинцев призывного возраста на родину, чтобы они встали под ружье. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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