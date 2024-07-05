Полиция изъяла 2 тысячи электросамокатов во время рейда в Петербурге

Правоохранители в Санкт-Петербурге устроили «профилактический рейд» на улицах российского города и во Всеволожском районе Ленобласти, чтобы выявить нарушителей правил пользования и парковки электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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