Полиция изъяла 2 тысячи электросамокатов во время рейда в Петербурге

Правоохранители в Санкт-Петербурге устроили «профилактический рейд» на улицах российского города и во Всеволожском районе Ленобласти, чтобы выявить нарушителей правил пользования и парковки электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).