Новый дивный мир, или аутодафе: Европа готова выступить в роли «подопытного кролика»

Европа проверит на себе идеи, которые должны лечь в основу будущего «зеленого мира»Страны ЕС, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил президент России на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
Европа проверит на себе идеи, которые должны лечь в основу будущего «зеленого мира»Страны ЕС, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил президент России на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
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