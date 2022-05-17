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Новый дивный мир, или аутодафе: Европа готова выступить в роли «подопытного кролика»

Новый дивный мир, или аутодафе: Европа готова выступить в роли «подопытного кролика»

Европа проверит на себе идеи, которые должны лечь в основу будущего «зеленого мира»Страны ЕС, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил президент России на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

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