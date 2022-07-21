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Вероника Степанова поддержала программу «Есть тема» на «Матч ТВ»: «Эти ребята первые, кто стал поднимать важные вопросы вокруг спорта»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова выразила поддержку программе «Есть тема» на канале «Матч ТВ».

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