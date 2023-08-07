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«Грицюку, Толчинскому и Лайпсику по силам доминировать в КХЛ. Посмотрим на их хоккей, когда СКА выйдет из-под нагрузок». Светлов о новичках армейцев

Сергей Светлов высказался об игре вратарей СКА и новичков армейцев. – Звездные новички СКА Толчинский, Грицюк и особенно Лайпсик скромно провели турнир [Sochi Hockey Open].

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