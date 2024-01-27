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Прорыв Армии России на юге Авдеевки: подробности от аналитиков ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Прорыв Армии России на юге Авдеевки: подробности от аналитиков ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», российские штурмовики в Авдеевке провели гениальную в своей дерзости операцию, воспользовавшись пустовавшей трубой, проложенной под землёй, что позволило зайти практически в тыл украинским боевикам.

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