Прогноз погоды в Крыму на 10 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 10 декабряВ Симферополе +15 и небольшой дождьВ Севастополе +15 и дождьВ Евпатории +13 и дождьВ Черноморском +12 и дождьВ Джанкое +13 и дождьВ Ялте +13 и дождьВ Алуште +13 и дождьВ Керчи +12 и ливеньВ Армянске +11 и дождьВ Красноперекопске +12 и дождьЧитать подробнее>>> .