Блогер София Стужук заявила, что готова родить 11 детей. Сейчас у нее с мужем, крипто-трейдером Антоном Левданским, на двоих пятеро наследников: четверо от предыдущих отношений и одна общая дочь, появившаяся на свет в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии