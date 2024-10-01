Блогер София Стужук заявила, что готова родить 11 детей. Сейчас у нее с мужем, крипто-трейдером Антоном Левданским, на двоих пятеро наследников: четверо от предыдущих отношений и одна общая дочь, появившаяся на свет в прошлом году.