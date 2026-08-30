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Генменеджер «Авангарда»: «Мы с «Локомотивом» друг друга ненавидим, поэтому и полыхает все и на льду, и на скамейках тренерских»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о противостоянии с «Локомотивом». Омская команда три года подряд проигрывает ярославцам в плей-офф.

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