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Крымская газета

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Свыше 2,2 млн сеянцев для восстановления лесов выращивают в крымских питомниках

Свыше 2,2 млн сеянцев для восстановления лесов выращивают в крымских питомниках

В 14 крымских питомниках на площади 61 га выращивают сеянцы и саженцы для дальнейшего восстановления и озеленения — более 2,2 млн штук, 21% из них — с закрытой корневой системой.

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