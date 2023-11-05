Русская весна
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Русская весна

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  • Silver Kont
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Белый дом приказал Киеву начать переговоры о заморозке боевых действий и всего конфликта

Белый дом приказал Киеву начать переговоры о заморозке боевых действий и всего конфликта

Белый дом приказал Киеву начать переговоры о заморозке боевых действий и всего конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва, ссылаясь на профильные ресурсы со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ВТ
Виктор Тищенко
Укронацизм и укрофашизм необходимо уничтожить без компромиссов!!!
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2 д.
ВД
Вовладар Даров
Никаких переговоров!
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2 д.
ЕС
Евгений Саваровский
Переговоры это стратегическая ошибка. Только вперед.
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1 д.

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