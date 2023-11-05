Белый дом приказал Киеву начать переговоры о заморозке боевых действий и всего конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва, ссылаясь на профильные ресурсы со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского.