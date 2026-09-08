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Нижегородская правда

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Более 1400 нижегородских домовладений газифицировано за прошедшее лето

Более 1400 нижегородских домовладений газифицировано за прошедшее лето

За летний сезон в Нижегородской области в рамках догазификации к газовым сетям подключено 1 415 домовладений, сообщили в «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

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