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МОСИНФОРМ

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В Кузьминках построили два дома по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек

В Кузьминках построили два дома по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек

В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа столицы возвели еще две новостройки по программе реновации суммарной жилой площадью около 22 тысяч квадратных метров.

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