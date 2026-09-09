В Кузьминках построили два дома по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек

В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа столицы возвели еще две новостройки по программе реновации суммарной жилой площадью около 22 тысяч квадратных метров.
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