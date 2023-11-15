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Катя и Эф учатся видеть как животные, птицы и насекомые

Катя и Эф учатся видеть как животные, птицы и насекомые

Для принятия некоторых решений отлично подойдёт монетка — достаточно загадать одну из сторон, подкинуть монетку, и… Куда это она делась? В какой угол укатилась? Найти крохотный предмет пытаются герои мультсериала «Катя и Эф.

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