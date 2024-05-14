Три жилых дома по реновации построят на улице Маршала Чуйкова в Москве

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы выпустил градостроительные планы участков для строительства трех домов по программе реновации в Кузьминках на юго-востоке города, о чем сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.
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