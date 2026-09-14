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Во Франции назвали великолепной игру Сафонова в матче ПСЖ с «Брестом»

Во Франции назвали великолепной игру Сафонова в матче ПСЖ с «Брестом»

Бывший главный редактор L'Équipe Жан-Филип Леклер оценил игру российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

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