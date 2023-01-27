Военное обозрение

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Арестович: Бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях со стороны ВС РФ - тактические, но нужно быть готовыми и к стратегическому наступлению

Арестович: Бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях со стороны ВС РФ - тактические, но нужно быть готовыми и к стратегическому наступлению

Российская армия, отбив несколько украинских атак к западу от Кременной и Сватово, с помощью артиллерийского огня нанесла поражение передовым позициям противника на этом направлении.

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