Да что вы знаете о невезении?! 20 людей, у которых выдался действительно плохой день

Если думаете, что встали не с той ноги и все идет наперекосяк, посмотрите на этих людей! У них и в самом деле есть поводы жаловаться, но вместо этого они делают фото и выкладывают их в сеть, насмехаясь над госпожой Удачей, которая почему-то решила от них отвернуться.