Майя Санду оправится с визитом в Германию: повестка дня главы государства

Президент Молдовы Майя Санду ожидается с визитом в Германии 17-18 мая. В программе визита главы государства - встречи с немецкими лидерами: федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом бундестага Бербель Бас.
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