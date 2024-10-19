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Царьград

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МВД Якутии: пятиклассник спас родителей от отправки мошенникам 350 тысяч рублей

МВД Якутии: пятиклассник спас родителей от отправки мошенникам 350 тысяч рублей

В Якутии 11-летний школьник позвонил в полицию и спас своих родителей от отправки мошенникам 350 тысяч рублей.

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