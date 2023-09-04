Царьград

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Охлобыстин в трёх словах описал позицию русских "звёзд", сбежавших из России с начала СВО

Охлобыстин в трёх словах описал позицию русских "звёзд", сбежавших из России с начала СВО

Актёр "Интернов" считает, что те, кто уехал из страны за последние два года, поступили глупо, нечестно, да и в целом странноИван Охлобыстин считает, что русские артисты, покинувшие страну из-за несогласия со спецоперацией, поступили крайне глупо.

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