SpaceX готовится к четвертому испытательному полету ракеты Starship

Компания SpaceX объявила о предстоящем четвертом летнем испытательном полете своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, которое планируется провести 5 июня этого года, если компания получит необходимые разрешения от Федерального управления гражданской авиации США.
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