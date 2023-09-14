Утро.ru

72 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Богатова
    Браво!Ликвидировали: пл...
  • Сергей Горюнов
    В потоке слов,И мыслей наших ясных,Нам хочется услышанными бытьИ осознать,что нами не напрасноБыл выбран путь, поэзии...Ликвидировали: пл...
  • Денис Замилов
    А какого рожна у него остались бизнесы в России все конфисковатьЛиквидировали: пл...

"Продали за жвачку": почему Галкин* разрешил себе плевать в Россию

"Продали за жвачку": почему Галкин* разрешил себе плевать в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА После знаменательных событий прошлого года некоторые российские звезды приняли решение распрощаться с родным государством и отчалили за рубеж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх