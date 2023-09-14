"Продали за жвачку": почему Галкин* разрешил себе плевать в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА После знаменательных событий прошлого года некоторые российские звезды приняли решение распрощаться с родным государством и отчалили за рубеж.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА После знаменательных событий прошлого года некоторые российские звезды приняли решение распрощаться с родным государством и отчалили за рубеж.
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