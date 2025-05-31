Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Ефремов
    Онищенко это фигура историческая.Плодожорка и карт...
  • Александр Симаков
    Кстати о японских долгожителях. В 2010 году  какому-то чиновнику в Японии пришла мысль (наверное выборы скоро предсто...Секрет долгожител...
  • Александр Симаков
    Запад с ССР не заигрывался, это точно. Особенно когда Матиас Руст на Красной площади приземлился.  Не помнишь, кто то...Принуждение НАС к...

Иностранцы в России нашли семь чудес, к которым мы привыкли и не замечаем...

Иностранцы в России нашли семь чудес, к которым мы привыкли и не замечаем...

От чего приходят в восторг иностранные туристы, которые смотрят на Россию и россиян не через очки пропаганды? Фото: Мария ЛЕНЦ Есть у меня друзья, Ивари и Флора, люди крайне необычные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Что с них взять,неуёмных(с жиру бесятся??),космополиты...,ни Родины,ни флага!Это принцип &quot;продукта&quot; капитализма,эгоизм...,т.е. личное,над общественным,по сути,кочевники,цыгане...,где хорошо,там и родинка.
Ответить
23 час.
ВераВерная
Им вот так представляется счастье. Я бы не смогла, вы- тоже, а у них такая жизненная философия. Мне вот интересно, а на что они живут вообще, на что по свету путешествуют? Туристы)))
Ответить
18 час.
Валерий Василенко
м не тоже интересно
Ответить
5 час.
наверх