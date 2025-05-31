От чего приходят в восторг иностранные туристы, которые смотрят на Россию и россиян не через очки пропаганды? Фото: Мария ЛЕНЦ Есть у меня друзья, Ивари и Флора, люди крайне необычные.
Иностранцы в России нашли семь чудес, к которым мы привыкли и не замечаем...
Комментарии
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Вик Норд
Что с них взять,неуёмных(с жиру бесятся??),космополиты...,ни Родины,ни флага!Это принцип "продукта" капитализма,эгоизм...,т.е. личное,над общественным,по сути,кочевники,цыгане...,где хорошо,там и родинка.
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23 час.
ВераВерная
Им вот так представляется счастье. Я бы не смогла, вы- тоже, а у них такая жизненная философия. Мне вот интересно, а на что они живут вообще, на что по свету путешествуют? Туристы)))
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18 час.
Валерий Василенко
м не тоже интересно
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5 час.
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