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В хабаровских поселках бесплатно прививают кошек и собак

В хабаровских поселках бесплатно прививают кошек и собак

В субботу, 24 апреля, ветеринары ветстанции Хабаровского района проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства в поселке Корфовский, как сообщает пресс-служба станции по борьбе с болезнями животных Хабаровского района.

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