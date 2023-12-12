В Твери молодой водитель не справился с управлением на зимней дороге и попал в ДТП

На проспекте Калинина в Твери поздно вечером 11 декабря дорогу не поделили две иномарки. По предварительным данным ГИБДД региона, 21-летний водитель автомобиля Опель Астра, который получил права в марте этого года, не учел дорожные и метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость.