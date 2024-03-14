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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гончаренко о победе над «Родиной» по пенальти: «У «Урала» положительные эмоции – давно не выигрывали. К «Спартаку» будем готовиться в хорошем настроении» 

Игра прошла в рамках Пути регионов. «Конечно, у нас положительные эмоции, потому что мы давно не выигрывали.

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