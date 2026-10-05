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Daily Storm

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Защита жены экс-мэра Сочи обжалует приговор, который считает крайне суровым

Защита жены экс-мэра Сочи обжалует приговор, который считает крайне суровым

Янина Копайгородская получила девять лет колонии по делу о взятках, а ее муж — 15-летний срокЗащита Янины Копайгородской, жены экс-мэра Сочи, обжалует приговор.

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