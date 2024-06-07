´Бобруйскагромаш´ расширяет сотрудничество с Монголией.

Открытое акционерное общество ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ 5 июня с ответным визитом посетила делегация Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии во главе с начальником Департамента политического планирования Цэндгомбо Болорчулууном.
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