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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Бобруйскагромаш´ расширяет сотрудничество с Монголией.

´Бобруйскагромаш´ расширяет сотрудничество с Монголией.

Открытое акционерное общество ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ 5 июня с ответным визитом посетила делегация Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии во главе с начальником Департамента политического планирования Цэндгомбо Болорчулууном.

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