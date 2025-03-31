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Петербургский дневник

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Прокуратура проверила пожарную безопасность в гостиницах и на турбазах Лодейнопольского района

Прокуратура проверила пожарную безопасность в гостиницах и на турбазах Лодейнопольского района

Выявлено несколько нарушений По поручению прокурора Ленинградской области проведена проверка объектов гостиничной инфраструктуры и туристических баз в Лодейнопольском районе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

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