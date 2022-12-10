МО РФ: российские средства ПВО сбили еще десять украинских снарядов РСЗО под Запорожьем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса перехватили и уничтожили еще десять снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган» на Запорожском направлении.