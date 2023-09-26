Военное обозрение

3 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Ничего себе, какие выводы делает Димон, ведь до этого никто бы и не додумался не огласи он такое умозаключение.Зампред Совбеза Р...
  • Виктор Тимошевский
    Сам то верит тому,что вещает? А западный пипл схавает с благодарностью.Еще и восхитятся благородством украинской хунты.Глава СНБО Украин...
  • Константин Котельников
    Задрали вы ссылочками, что ума не хватает всю статью опубликовать, нафига нам скакать по сайтам?Американское изда...

«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

«Осталось на несколько недель»: В Белом доме предупредили Конгресс о заканчивающихся средствах для помощи Украине

Соединенные Штаты способны обеспечивать Украину всем необходимым для ведения боевых действий еще несколько недель, после чего средства для этого просто закончатся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх