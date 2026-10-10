ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 35 регионах РФ

Соглашения о стабилизации цен на топливо заключены органами власти с независимыми операторами АЗС в 35 регионах Российской Федерации, сообщает 9 октября пресс-служба ФАС России.
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