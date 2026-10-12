До 124 тыс. рублей: опубликованы расценки на платные парковки в Омске. Омская мэрия подготовила документ с расценками на платные парковки в центре города.
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