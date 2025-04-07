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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба, Акинфеев, Агкацев, Сергеев и Гладышев претендуют на приз Winline игроку марта в РПЛ

На награду Winline лучшему игроку марта номинированы пять футболистов: – Иван Сергеев, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи); – Артем Дзюба, «Акрон» (4 матча, 2 гола); – Ярослав Гладышев, «Динамо» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи); – Игорь Акинфеев, ЦСКА (4 матча, 3 сухих, 1 голевая передача); – Станислав Агкацев, «Краснодар» (4 матча, 3 сухих).

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