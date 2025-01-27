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Bloomberg: из-за газовых плит ежегодно умирает 40 тысяч человек в год

Bloomberg: из-за газовых плит ежегодно умирает 40 тысяч человек в год

Они выделяют диоксид азота и твёрдые частицы, которые приводят к преждевременной смерти людей.Использование газовых плит в домах Европы, включая страны ЕС и Великобританию, может приводить к почти 40 тысячам преждевременных смертей ежегодно.

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